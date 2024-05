Aneta Kręglicka zasłynęła jako zdobywczyni tytułu Miss Polski, a następnie Miss Świata. To otworzyło jej drzwi do dalszej kariery - obecnie modelka angażuje się w wiele projektów związanych z modą i PR-em. Czasami pojawia się również na wybiegu.

- Nie jesteśmy dla wszystkich. Nie podoba nam się też to samo i... na szczęście. Współcześnie obawiałabym się zbyt wielu euforycznych oznak sympatii, bo być kochanym przez tłum, to jakby przez nikogo. Zresztą taka miłość ma zwykle krótką datę ważności i przy pierwszym potknięciu mija.

Ci więc, co wiedzą o nas więcej niż reszta, to duża szansa, że jeśli tylko jest za co, na pewno nas doceniają - podsumowała Kręglicka.