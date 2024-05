Racewicz dobrała do swojego outfitu białe, sportowe buty. Uwagę przyciąga też złota biżuteria - kolczyki w kształcie koła i bransoletka. Racewicz nie zapomniała też o obowiązkowym dodatku, jakim są okulary przeciwsłoneczne.

Racewicz najwyraźniej polubiła zestawy w takich odcieniach. Ostatnio opublikowała zdjęcie z Sopotu, do którego pozuje w "lekkim" garniturze w beżowym odcieniu w drobne paseczki . Na stylowy zestaw złożyła się luźniejsza marynarka zapinana na guzik oraz spodnie z wysokim stanem i szerokimi nogawkami.

Podobnie jak we wspomnianej wcześniej stylizacji, Racewicz dopełniła swój look białymi sportowymi butami. Do garnituru dobrała obcisłą bluzkę w kolorze latte. Zamiast kapelusza wybrała białą czapkę z daszkiem, która nadała stylizacji sporo wakacyjnego luzu. Jak widać na przykładzie Racewicz, bez większego problemu można połączyć wygodę z modą.