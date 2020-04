​Emily Ratajkowski zdradza swój sposób na ładną cerę

Znana modelka i aktorka, która słynie z nieskazitelnej cery, podzieliła się z fanami tajnikami swojej codziennej pielęgnacji. Szczególnie polecanym przez Ratajkowski składnikiem jest od dawna doceniany przez specjalistów śluz ślimaka. Działa on kojąco, przeciwbakteryjnie i doskonale nawilża przesuszoną skórę.

Zdjęcie Modelka i aktorka słynie z nieskazitelnej cery /Instagram / BEEM/Beem/East News /East News

Emily Ratajkowski uznawana jest za jedną z najbardziej urodziwych gwiazd amerykańskiego show-biznesu. Modelka i aktorka, której międzynarodową rozpoznawalność zagwarantował przed laty występ w teledysku do hitu "Blurred Lines", od tamtej pory regularnie gości na okładkach magazynów i w kampaniach reklamowych. Jest ona również jedną z najpopularniejszych postaci w mediach społecznościowych - instagramowe konto gwiazdy obserwuje na ten moment, bagatela, 26,1 mln użytkowników.

Reklama

Znakiem rozpoznawczym Ratajkowski jest nieskazitelna cera, którą modelka chętnie eksponuje na zdjęciach bez makijażu. Sekretem jej urody zdaje się być jeden składnik - śluz ślimaka. Kilka dni temu gwiazda podzieliła się ze swoimi obserwatorami tajnikami codziennej pielęgnacji, odpowiadając na pytania fanów w opublikowanym na Instagram Stories filmiku. Prócz zachwalanego przez nią retinolu, który zajmuje zaszczytne miejsce w jej kosmetyczce, celebrytka stosuje regularnie preparaty wzbogacone właśnie o śluz ślimaka. Okazał się on dla niej istnym ratunkiem w czasie izolacji.

- Kwarantanna sprawiła, że moja skóra zaczęła źle wyglądać. Stała się szara, matowa, pojawiły się zaczerwienienia. Tonik i krem ze śluzem ślimaka natychmiast ją ukoiły i przywróciły dawny wygląd - wyznała gwiazda.

Choć u niektórych składnik ten może wzbudzać ambiwalentne odczucia, specjaliści dawno już dostrzegli jego magiczne właściwości.

Mucyna ślimaka to w istocie antidotum na wiele skórnych problemów. Popularny komponent koreańskiej pielęgnacji, która ostatnimi czasy święci triumfy na całym świecie, może być stosowany przez posiadaczki każdego typu skóry, co czyni go substancją niezwykle wszechstronną. Zawartość kwasu hialuronowego i peptydów miedzi sprawia, że śluz ślimaka odmładza skórę, ujędrnia ją oraz chroni przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. Likwiduje ponadto podrażnienia, doskonale nawilża przesuszoną i zmęczoną skórę oraz wykazuje działanie przeciwbakteryjne.