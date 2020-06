Ewa Minge przestrzega młode dziewczyny przed "kupczeniem sobą"

Projektantka napisała właśnie thriller. - To mocna, oparta na faktach książka o handlu ludźmi i przestroga dla młodych dziewcząt spragnionych łatwej kariery - powiedziała w rozmowie z PAP Life Ewa Minge. Projektantka wyjaśnia też, skąd wzięła pomysł na swoją debiutancką powieść i zdradza, że szykuje już kolejną książkę.

Karolina Głogowska, PAP Life: Dlaczego zdecydowała się pani napisać powieść na temat handlu ludźmi?

Ewa Minge: - Spotkałam osobę, która opowiedziała mi swoją historię, a częściowo byłam świadkiem jej życia. Stwierdziłyśmy obie, że sposobem na terapię terapii, na poradzenie sobie z tym, co przeżyła - a to naprawdę mocna historia - jest opowiedzenie tego. Z jednej strony byłam więc powierniczką jej opowieści, a z drugiej strony zebrałam swoje doświadczenia i obserwacje dotyczące tzw. high life’u, do którego ludzie bardzo mocno wzdychają, a który postanowiłam pokazać od tej ciemniejszej strony. Książka "Paragraf na miłość" - to na razie tytuł roboczy - powstała więc na bazie faktów, w które wplotłam fikcję literacką dla bezpieczeństwa głównej bohaterki i innych osób, które występują w tej opowieści, a żyją wśród nas.

- Chciałabym, żeby była pewnego rodzaju przestrogą dla młodych dziewczyn, które są spragnione łatwej kariery, wydaje im się, że wystarczy ładnie wyglądać, znaleźć się w modnych miejscach, świetnie się ubrać, czy znaleźć sobie sponsora. To często studentki, które wyjeżdżają ze swoich rodzinnych miejscowości albo dziewczyny, które żyją w skrajnej biedzie i nagle spotykają swojego księcia. Niekoniecznie starszego i bardzo bogatego, ale po prostu sprawiającego wrażenie osoby mogącej zapewnić bezpieczeństwo i stabilizację. Takiemu mężczyźnie jest łatwo rozkochać w sobie porządną dziewczynę, ale to szybko okazuje się częścią jednego wielkiego procederu.



- Mam nadzieję, że dziewczęta odbiorą to jako wskazówkę, odnajdą się w niektórych sytuacjach i będą mogły się z nimi zmierzyć. To jest też mój głos jako osoby, która widziała ten high life i przeciwstawia się pozorom, jakie stwarza "instagramowe celebryckie życie". Wielu osobom wydaje się ono spełnieniem marzeń, tymczasem to bardzo ulotne i szybko przemija. Wartość tego wszystkiego z upływem czasu maleje. Nie ma oczywiście nic złego w zaistnieniu w takim świecie, można być w nim wartością i rozdawać karty, ale być podstawką pod szklankę piwa? To już nie jest fajne. Piszę więc o tym, jak tego uniknąć, jak uniknąć bycia narzędziem, które zostanie wykorzystane i rzucone na dno szafy. W książce pokazuję też, jak dziewczyny, które w początkowej fazie są w hierarchii wysoko, lądują dosłownie na ulicy.