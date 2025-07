Śniadanie w formie koktajlu przygotujesz w kilka minut - to ważne dla osób, dla których każda chwila jest na wagę złota, zwłaszcza o poranku. Co więcej, nic nie stoi na przeszkodzie, by porcję przygotować wieczór wcześniej i wstawić do lodówki. Rano wystarczy tylko wypić, a koktajl nie traci ani właściwości, ani walorów smakowych.