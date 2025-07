Sprawdziliśmy, ile kosztuje tydzień nad polskim morzem. Ceny? Mogą zaskoczyć

Jeszcze niedawno wakacje w Polsce uchodziły za tańszą alternatywę dla zagranicy. Dziś to nie jest już takie oczywiste. Oferty last minute do Bułgarii, Albanii czy Egiptu zaczynają się od 2800-3500 zł za osobę - z przelotem, noclegiem i wyżywieniem w pakiecie. Nad Bałtykiem podobna kwota wystarcza na nocleg i jedzenie - bez żadnej gwarancji pogody.

Nie da się ukryć - wypoczynek nad Bałtykiem w 2025 roku jest drogi. Gofr za 22 zł, obiad dla czteroosobowej rodziny za ponad 200 zł i noclegi, które potrafią kosztować więcej niż hotel w Grecji. Mimo to, plaże są pełne, parawany rozstawione, a kolejki po lody ciągną się po kilkanaście metrów. Bo choć ceny odstraszają, to dla wielu Polaków lato nad morzem to coś więcej niż urlop. To po prostu tradycja.