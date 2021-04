​Fryzjer księżnej Diany zdradził, jak powstała jej charakterystyczna fryzura

Sam McKnight, który dbał o fryzurę Lady Di od 1990 roku, poznał ją na planie sesji zdjęciowej do brytyjskiego wydania magazynu "Vogue". Efektem tej sesji jest słynne zdjęcie, na którym księżna Walii siedzi, obejmując podciągnięte do piersi kolana. Na fotografii wygląda tak, jakby już miała krótkie włosy. W rzeczywistości skróciła je... chwilę później.

Zdjęcie Sam przycinał i stylizował włosy Lady Di aż do jej śmierci w 1997 roku / LFI/Photoshot / Reporter

Rozmowa z McKnightem została wyemitowana w ramach cyklu "Vogue Visionaries" na kanale "British Vogue" w serwisie YouTube. "Długonoga blondynka przeskakiwała stopnie schodów, uśmiechnęła się i sprawiła, że wszyscy się w tym uśmiechu roztopiliśmy" - tak relacjonuje pierwsze spotkanie z księżną Sam McKnight. Potem powiedział, że gdy czesał Dianę przed sesją, ona pozwoliła mu bawić się włosami, dowolnie je układać i nie miała nic przeciwko schowaniu ich pod tiarą, żeby wyglądały na krótsze.

Pomysły McKnighta wyraźnie spodobały się księżnej Dianie, bo już po zakończeniu zdjęć zapytała go, w jaki sposób ułożyłby jej fryzurę, gdyby pozwoliła mu "na wszystko". "Powiedziałem, że ściąłbym je wszędzie i zrobiłbym coś zupełnie nowego" - wspomina fryzjer i stylista. "To był początek lat 90-tych i wtedy akurat pracowałem przy wielu pokazach mody oraz sesjach okładkowych. Sporo dziewczyn miało już krótkie włosy, bo zaczynała się moda na ostry, bardziej androgyniczny, biznesowy look. Na to księżna Diana powiedziała: "Dlaczego by nie zrobić tego od razu?". No to zrobiłem i później już nigdy nie oglądaliśmy się za siebie" - dodał.

Sam McKnight od tamtego momentu stał się osobistym fryzjerem księżnej. Przycinał i stylizował włosy Lady Di aż do jej śmierci w 1997 roku.