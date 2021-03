Kim jest Stassie Karanikolaou?

Kylie Jenner ma spore grono znajomych, a wśród nich ważne miejsce zajmuje Stassie Karanikolaou. Ta piękna dziewczyna zaczęła dzięki tej znajomości podbijać media społecznościowe!

Zdjęcie Stassie Karanikolaou to najlepsza przyjaciółka Kylie Jenner /Eugene Gologursky /Getty Images

Przyjaźń z rodziną Kardashianów może dać sporo korzyści. Bliscy przyjaciele i znajomi Kim, Khloe, czy Kylie mogą liczyć na spore profity, jak chociaż by drogie wakacje, ekskluzywne prezenty, czy... sława!

Tak właśnie stało się w przypadku Stassie Karanikolaou. Przyjaciółka Kylie Jenner ma na koncie już ponad 10 milionów obserwujących, co jest imponującym wynikiem.



To tylko zachęciło ją, by intensywnie prowadzić swój profil, na którym publikuje zdjęcia ze swojego życia prywatnego.



Anastasia szybko oczarowała fanów swoją urodą i piękną sylwetką. Dziewczyna dostaje coraz to nowsze oferty współprac, z których chętnie korzysta.



Oby tylko jej rosnąca popularność nie przyćmiła samej Kylie!





