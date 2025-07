Gruszkę miłosną warto poznać od kuchni

To jedna z wielu nazw, jaką można usłyszeć w kontekście tego przysmaku. Bakłażan bywa określany także mianem psianki podłużnej, oberżyny czy bakmana. Pochodzi z Indii, a do Polski trafił w XVI wieku, choć nie od razu poznano się na jego kulinarnym oraz zdrowotnym potencjale. Początkowo uznawano go za egzotyczną nowinkę i roślinę ozdobną.

Warto wspomnieć, że pod względem botanicznym bakłażan jest owocem, a dokładniej rzecz ujmując - jagodą. Mimo to przez możliwość wykorzystania go głównie w daniach wytrawnych przyjęło się traktować i opisywać ten okaz jako warzywo.

Bakłażan na sklepowych półkach rzuca się w oczy od razu. Nie warto go pomijać podczas zakupów 123RF/PICSEL

Dlaczego tak rzadko sięgamy po bakłażan?

W warzywniakach chętnie sięgamy po cukinię, pomidory, ogórki, często obojętnie mijając podłużne warzywo o fioletowej skórce. Skąd ten brak zainteresowania? Być może wynika z braku pomysłu na jego wykorzystanie. Niektórzy kucharze podchodzą do niego sceptycznie, ponieważ kojarzony jest z charakterystyczną goryczką. Nie powinna to być jednak przeszkoda w uwzględnianiu go w jadłospisie. Istnieje prosty trik, by pozbyć się gorzkiego smaku bakłażana.

Wystarczy, że przed planowaną obróbką (oberżyny nie należy jeść na surowo) pokroisz warzywo na plastry i oprószysz solą. Pozostaw na pół godziny, następnie opłucz pod bieżącą wodą i osusz przy pomocy ręcznika papierowego. Po tym prostym zabiegu zostanie wyłącznie przyjemny i łagodny smak.

Niskokaloryczna skarbnica witamin, czyli właściwości bakłażana

Dlaczego warto się do niego przekonać? Bakłażan składa się w znacznej mierze z wody, co czyni go warzywem niskokalorycznym. W 100 g zawiera około 30 kcal. Okazuje się idealnym wyborem dla osób dbających o linię.

Nie brakuje w nim także błonnika, witamin z grupy B i antyoksydantów, w tym antocyjanów odpowiadających za charakterystyczny kolor skórki. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługują nasuniny - silne przeciwutleniacze o działaniu przeciwstarzeniowym i ochronnym wpływie na układ nerwowy. Oprócz tego bakłażan stanowi pokaźną porcję witamin C oraz K, fosforu i wapnia.

Wymiata toksyny, dba o serce. Na co jeszcze pomaga oberżyna?

Bakłażan do diety powinny włączyć osoby, którym zależy na kompleksowym dbaniu o urodę. Bogaty skład przekłada się na promienny wygląd skóry oraz jej elastyczność. Substancje zawarte w oberżynie sprzyjają również kondycji włosów, nie pozostają bez pozytywnego wpływu na odchudzanie oraz utrzymanie wagi w normie.

Wysoka zawartość błonnika pokarmowego zwiększa uczucie sytości, przez co łatwiej jest kontrolować wielkość spożytych porcji. Regularne jedzenie bakłażanów wspomaga zdrowie serca, kontrolę poziomu cukru we krwi oraz trawienie. Wśród właściwości warzywa wymienia się także usprawnienie usuwania toksyn z organizmu i pomoc w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu i ciśnienia.

