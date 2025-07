Spożywanie kefiru na czczo uchodzi za skuteczny sposób na dostarczenie organizmowi dużej dawki probiotyków w optymalnych warunkach. Rano, gdy przewód pokarmowy nie zawiera już wielu resztek pożywienia, bakterie mlekowe zawarte w napoju mają ułatwiony dostęp do jelit i większą szansę na skuteczne zasiedlenie mikroflory. To przekłada się na lepszą regulację pracy układu pokarmowego, poprawę odporności i wsparcie procesów trawiennych. Co więcej, kefir działa łagodnie pobudzająco na perystaltykę, co dla wielu osób oznacza bardziej regularne wypróżnienia już w pierwszych godzinach dnia.