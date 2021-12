Królowa Elżbieta II i jej noworoczne zwyczaje. Jak Windsorowie spędzają sylwestra?

Nie od dziś wiadomo, że rodzina królewska lubi wspólnie celebrować przeróżne święta i wydarzenia. Tak jest, chociażby w przypadku świąt Bożego Narodzenia. Chociaż spotykają się w rodzinnym gronie, to nadal muszą przestrzegać protokołu oraz dostosować się do etykiety.



Trochę inaczej to wygląda w przypadku sylwestra. Windsorowie nadal świętują nadejście nowego roku w gronie rodziny oraz przyjaciół, jednak nie ma to już tak oficjalnego charakteru. Okazuje się, że Windsorowie są nawet spontaniczni w tej kwestii, a ich plany nawet w ostatnim momencie się zmieniają.



W ubiegłych latach królowa Elżbieta II na sylwestra chętnie zapraszała przyjaciół oraz niektórych członków rodziny do Sandringham. Poza tym królowa nigdy nie opuszcza noworocznego nabożeństwa, po którym resztę dnia spędza, jeżdżąc konno.



Zdjęcie Książe Karol i księżna Camilla sylwestra zazwyczaj spędzają w Szkocji / WPA Pool / Pool / Getty Images

Nieco inaczej jest w przypadku Kate i Williama, którzy sylwestra preferują spędzać w domowym zaciszu. Często towarzyszy im rodzina księżnej. Zdarzało się również, że sylwestrową noc spędzali w wynajętym domku letniskowym lub w domu rodziców Kate. Natomiast książę Karol i księżna Camilla zazwyczaj udają się do Szkocji i tam świętują nadejście nowego roku.



Jeśli chodzi o sylwestrowe plany, to największą spontanicznością odznacza się przede wszystkim Harry, który co roku świętuje w zupełnie innym miejscu na świecie. Jako singiel lubił celebrować Nowy Rok w Afryce, choć czasami wybierał się również do Los Angeles. Z Meghan natomiast świętował już m.in. w Monako, Botswanie i Toronto.



