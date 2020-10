Marita Surma Majewska, znana lepiej jako Deynn, rozwinęła swój talent do makijażu. To, co umie, jest po prostu niewiarygodne!

Deynn to znana postać w mediach społecznościowych. Zaczynała od bloga modowego, który potem przeistoczył się w historię fitnesiary.

Jej niesamowitą metamorfozę fizyczną obserwowały tłumy młodych fanów, zwłaszcza, że była doprawiona historią miłosną z trenerem, Danielem Majewskim.

Zakochana para wydała książkę "Trening życia", która okazała się hitem wydawniczym, ale chwilę po tym wybuchła afera z młodszą siostry Marity, która mocno nadszarpnęła ich wizerunek.

Marita i Daniel się pobrali, wyjechali do USA i przeczekali najgorsze z dala od ojczyzny. Jakiś czas temu wrócili do Polski, zamieszkali we Wrocławiu i budują swój image influencerów w nowy, wyważony sposób.

Deynn skupia się obecnie na sztuce makijażu i charakteryzacji, i trzeba przyznać, że jej umiejętności są imponujące.

Najnowsza metamorfoza związana ze zbliżającym się Halloween jest niesamowita!

