Tak ważne, a tak często pomijane

Ostatnimi czasy dietetycy, eksperci, a nawet lekarze coraz częściej wskazują na ważność odpowiedniej ilości białka w naszej diecie. Nic dziwnego, bowiem to jeden z najważniejszych makroskładników: odpowiada za siłę mięśni, metabolizm i wiele innych funkcji. Dzięki niemu czujemy się syci, nasz mózg lepiej pracuje i przetwarza informacje, wspierane są ważne procesy zachodzące w naszych organizmach. Wspiera też tkankę łączną, zdrowie włosów i paznokci.

Jego rola w naszej codziennej diecie nigdy nie powinna być bagatelizowana. Jednak to ile dokładnie białka powinniśmy spożywać codziennie, jest kwestią bardzo dyskusyjną, bo zależy od bardzo wielu czynników, w tym od poziomu naszej aktywności fizycznej. Według ogólnych wytycznych powinniśmy spożywać od 0,8 g do 1 g białka na kilogram masy ciała. Osoby dużo ćwiczące powinny nawet podwoić tę liczbę.

Niestety nasza świadomość w zakresie tego, jak wartościowy jest to składnik dla całej naszej kondycji, wciąż jest za mała, przez co wiele osób nie dostarcza wymaganej ilości tego makroskładnika, przez co możemy odczuwać nieprzyjemne objawy "wołania" o białko. Oto pięć najczęstszych symptomów niedoboru protein w codziennej diecie. Jeśli rozpoznajesz je u siebie, warto zwiększyć jego podaż dobową.

Twoje drobne rany i skaleczenia długo się goją

Brzmi zaskakująco? A to właśnie białko jest niezbędne do odpowiedniej regeneracji, szybkiego gojenia się ran, zadrapań i skaleczeń. To ono odpowiada za budowę nowej tkanki i kolagenu, a gdy jest go za mało, gojenie nawet niewielkiej ranki będzie trwać znacznie dłużej, z ryzykiem zakażenia i kolejnych kłopotów.

Ciągle odczuwasz głód

Podjadanie po posiłkach może świadczyć o niedoborze białka Canva Pro INTERIA.PL

Będąc po odpowiednio sytym posiłku, wciąż masz ochotę na przekąskę, coś słodkiego lub coś "do pochrupania"? Częściej niż do tej pory zaglądasz do szafek kuchennych i lodówki? To może być objaw niedoboru białka. To ono jest bowiem odpowiedzialne za nasze poczucie sytości. Lekarze coraz częściej rozpoznają szybkie sięganie po posiłku po "deserek" jako objaw niewystarczającej podaży dziennej białka.

Brak budowy mięśni nawet ćwicząc

Choć trudno w to uwierzyć, nawet robiąc treningi skomponowane typowo pod budowę masy mięśniowej, cały wysiłek i pot wylany na siłowni może iść na marne, jeśli nie dostarczamy odpowiedniej ilości białka naszemu organizmowi. Wszystko przez to, że aby mięśnie mogły rosnąć, potrzebują budulca. A przy intensywnym wysiłku fizycznym ważne jest dodatkowe zwiększenie jego spożycia. Dobrym pomysłem będą na przykład koktajle białkowe.

Wypadanie włosów

Przerzedzone, wypadające, osłabione włosy mogą być konsekwencją niewystarczającego spożycia białka Canva Pro INTERIA.PL

Zanim pobiegniemy po kolejną "cudowną" wcierkę na porost włosów lub zaopatrzymy się w suplementy, rozważmy, czy dostarczamy naszemu organizmowi odpowiednią ilość białka. Częściej niż się może wydawać to właśnie "winowajca" wypadania włosów. Jak to możliwe? - Mieszki włosowe nieustannie przechodzą przez fazy: wzrost (anagen), przejściową (katagen) i spoczynku (telogen). Białka są niezbędne do podtrzymania tej ciągłej wymiany. - wyjaśnił w rozmowie z magazynem Women's Health dr Gary Goldenberg doktor medycyny, profesor kliniczny dermatologii w Icahn School of Medicine w Mount Sinai Hospital.

Jeśli nie masz wystarczającej ilości białka, nie możesz produkować nowych, zdrowych mieszków włosowych w fazie anagenu – i może to skończyć się wypadaniem włosów

Łamliwe paznokcie

Kruche, słabe, matowe i łamliwe paznokcie również świadczą o tym, że nasz organizm "prosi" o więcej białka w diecie. Zbudowane są z keratyny, a więc formy białka. Gdy go brakuje, nasz organizm nie jest w stanie wyprodukować budulca paznokcia, co skutkuje jego osłabieniem i łamliwością.

Aby zwiększyć spożycie białka, warto zainteresować się jogurtami, maślankami, twarogami. To w nich będą wysokie zawartości ważnego dla nas składnika. Coraz więcej na półkach sklepowych jest także produktów z "ekstra" porcją białka, które mogą skutecznie uzupełnić jego niedobory. Dobrym pomysłem będzie wprowadzenie koktajlu białkowego jako ostatni lub pierwszy posiłek dnia, co świetnie podziała na metabolizm i nasze samopoczucie, a także poziom energii "na rozruch". Zacznijmy od niewielkich zmian i stopniowo wprowadzajmy większą ilość tego makroskładnika do naszej diety. Pamiętajmy, że nie tylko mleczne produkty mają sporo białka, znajdziemy je też w orzechach, warzywach strączkowych oraz rybach i mięsie.

