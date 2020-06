Michał Koterski został skrytykowany przez fanów

Kampania społeczna @urlopwkraju to odpowiedź na straty, które z powodu pandemii koronawirusa poniosła rodzima branża turystyczna. Organizatorki akcji wraz z blogerami i artystami namawiają rodaków do tego, żeby spędzili tegoroczny urlop w Polsce. Jedną z osób, która niedawno przyłączyła się do projektu jest Misiek Koterski.

Zdjęcie Michał Koterski namawia rodaków, by tegoroczny urlop spędzili w Polsce /VIPHOTO /East News

"Wakacje w Polsce są cudowne, zawsze jak przeglądam zdjęcia z tych wspaniałych miejsc powracają wspomnienia, robi mi się ciepło na sercu i od razu pojawia się uśmiech na twarzy. Dlatego w tym roku postanowiliśmy spędzić urlop w kraju i tym samym wesprzeć nasz rodzimy biznes i akcję @urlopwkraju" - napisał aktor na Instagramie.



Reklama

Pod wpisem zamieścił zdjęcia z wakacji, które spędzał w ostatnich latach z rodziną nad polskim morzem i w górach.

Najwyraźniej nie wszyscy komentujący zrozumieli przekaz, nie obyło się bowiem bez złośliwości.



"Ale wam fajnie, a ja muszę zasuwać, żeby klientowi mieszkanie wykończyć. Czemu aktorem nie zostałem?" - napisał jeden z internautów.



Znany z ciętych ripost aktor nie pozostał mu tej uwagi bez odpowiedzi. "W tajemnicy ci powiem, że ja też muszę zasuwać" - odparł Koterski.



Wakacje w Polsce – propozycje inne niż góry i morze 1 / 11 Suwalszczyzna to jeden z nielicznych regionów Polski, w którym udało się zachować nieskażoną przyrodę. Naturalne piękno tego regionu wyróżnia się na tle całej Europy, w której coraz mniej tak dziewiczo urokliwych zakątków. Źródło: Agencja FORUM Autor: Andrzej Sidor udostępnij

Zobacz również: