masz decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na poziomie punktów uprawniającym do świadczenia od 70 do 100 pkt.

Aby otrzymać pieniądze, konieczne jest złożenie wniosku. Proces ten należy rozpocząć od zgłoszenia do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Kolejny krok to złożenie go w ZUS drogą elektroniczną. Można to zrobić za pomocą platformy PUE ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.