Niezależnie od wieku spanie to ważny element naszego życia. Dowiedz się, ile godzin spać oraz, w jakiej pozycji, aby cieszyć się regeneracyjnym odpoczynkiem.

Zalecenia lekarzy mówią, że osoby w wieku od 50 do 64 lat powinny spać od 7 do 9 godzin na dob ę . Liczba odrobinę się zmniejsza po 65. roku życia. Seniorzy potrzebują nieco mniej snu, ponieważ tylko 7-8 godzin dziennie.

Z wiekiem możemy zauważyć zmiany dotyczące rytmu dobowego oraz tego, jak śpimy. Osoby starsze o wiele częściej budzą się w nocy , a ich sen jest lżejszy, fragmentaryczny. Seniorzy mogą też zauważyć, że zasypiają oraz budzą się wcześniej. Wynika to m.in. z poziomu melatoniny, który zmniejsza się z wiekiem . Przez to może wpływać na zakłócenia związane z cyklem snu i czuwania, a także z regulacją temperatury ciała.

Najlepsza pozycja do spania dla osób 50+

Najwygodniejsza pozycja do spania zależy od wielu czynników i nie ma jednej zasady, której należy się trzymać. Pod uwagę warto wziąć swoje preferencje i wygodę. W końcu pozycja do spania powinna umożliwiać nam głęboki sen.

Spanie na boku może mieć wiele zalet dla wielu seniorów. Przede wszystkim w wielu przypadkach rozwiązuje problem z chrapaniem lub bezdechem sennym, ze względu na to, że ułatwia drożność dróg oddechowych. Co więcej, spanie na lewym boku może mieć pozytywny wpływ na pracę układu pokarmowego i sercowo-naczyniowego, ze względu na to, że aorta i żołądek ułożone są po tej stronie.