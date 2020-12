​Michelle Pfeiffer dzięki tutorialom z YouTube nauczyła się robić sobie makijaż

Wydawać by się mogło, że kto jak kto, ale aktorki dobrze wiedzą, co robić, by podkreślić walory swojej urody. Okazuje się jednak, że nie wszystkie. 62-letnia Michelle Pfeiffer, która zaczynała swoją karierę jako modelka i Miss Hrabstwa Orange, dopiero teraz nauczyła się robić makijaż na wielkie wyjście. Pomogły jej w tym tutoriale, które znalazła na YouTube.

Aktorka zdecydowała się samodzielnie wykonać makijaż na Sylwestra, bo dostosowuje się do wymogu ograniczenia kontaktów społecznych, ogłoszonego z powodu pandemii koronawirusa. Nie mogąc skorzystać z usługi profesjonalnej makijażystki, Michelle Pfeiffer wykorzystała informacje zawarte w tutorialach na YouTube. "Ciąg dalszy dystansu społecznego, robię samodzielny makijaż. Po raz pierwszy ćwiczę nakładanie sztucznych rzęs. Dzięki Bogu za YouTube! Jestem z siebie całkiem zadowolona" - napisała aktorka na Instagramie.

Na dołączonym do wpisu zdjęciu rzęsy faktycznie wyszły najlepiej. Ale zachwytów nad sylwestrowym lookiem aktorki nie podzielają jej fani. Niektórzy czepiają się tego, że nie podała nazwy kanału, z którego korzystała, robiąc swój makijaż. "Jakiś youtuber właśnie pomógł światowej sławy aktorce... ale nikt nie dowie się, kim on jest" - napisał w komentarzu jeden z internautów. Inna fanka gwiazdy spekuluje, że cała akcja jest ustawką, a Pfeiffer reklamuje YouTube, oczywiście nie za darmo. I że wkrótce zobaczymy na tym kanale, jak krok po kroku robi sobie makeup. Znaleźli się też jednak tacy fani, którzy stwierdzili, że aktorka nie powinna sobie robić makijażu, bo i bez niego jest piękna.