Karta 6 Kielichów.

W relacjach osobistych nie ma co bać się nowości. Masz teraz tendencję do zamykania się w domu, uznajesz wyłącznie towarzystwo starych, wypróbowanych przyjaciół. To dobrze, że potrafisz doceniać stałość, ale nie skreślaj z góry ludzi młodszych. Mogą wnieść do Twojego życia powiew świeżości. W finansach możesz zarobić na kontaktach z tradycjonalistami. W zdrowiu uwaga na problemy z migdałkami.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska