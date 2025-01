Karta Śmierć.

W życiu osobistym trzeba oczyścić się z tego, co w Tobie gnije, a przez to zatruwa myśli i uczucia. Jeśli coś budzi w Tobie niesmak, zerwij z tym. List pożegnalny, zapisanie się na terapię lub zgłoszenie na detoks - nie ma co odkładać na później takich spraw. To doskonały punkt wyjścia. W finansach na zgliszczach dawnych imperiów może powstać nowy biznes. W zdrowiu szansa radykalnej poprawy.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska