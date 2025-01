Karta 9 Kielichów.

W życiu prywatnym masz wszystko, czego potrzebujesz do szczęścia. Nie musisz nikomu udowadniać czegokolwiek ani też o nic zabiegać. To Ty dyktujesz warunki, więc czerp z tego maksymalnie. Nie gódź się na coś, co Cię nie satysfakcjonuje, nie bój się mówić głośno o swoich potrzebach. W finansach może spełnić się Twoje życzenie, zrobisz duże zapasy. W zdrowiu uwaga na problemy z trawieniem.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska