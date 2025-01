Karta 2 Buław.

W relacjach osobistych nie hamuj swoich ambicji. Ludzie mogą odciągać Cię od tego, co wydaje im się niebezpieczne. Ty jednak dobrze wiesz, że w życiu trzeba czasem ryzykować. Nie rezygnuj z tego, bo inaczej możesz poczuć niechęć do tych, co starali się Ciebie powstrzymać. W finansach obecne środki i warunki nie wystarczają, aby żyć na miarę marzeń. W zdrowiu uważaj na problemy z oczami.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska