Karta Cesarz.

W kontaktach prywatnych nadaj sprawom strukturę i bieg. To jest czas, by przejąć inicjatywę. Ktoś oczekuje od Ciebie aktywności lub bardzo się z niej ucieszy. Pobudzaj w sobie męską energię. Każdy z nas ją posiada - bez względu na płeć. Możesz mieć do czynienia z tradycjonalistą. W finansach trzeba ustanowić zasady, spisać kodeks, podpisać umowę. Zaufanie to za mało. W zdrowiu uwaga na zatoki.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska