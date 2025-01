Karta 9 Buław.

W relacjach prywatnych wskazana będzie czujność i ostrożność. Zachowuj się dyskretnie. To nie jest czas, by obwieszczać związek całemu światu. Jeśli ktoś wzbudza Twoje wątpliwości, obserwuj go z ukrycia. Gra w otwarte karty oraz konfrontacja nic tu nie dadzą. W finansach bądź w kontakcie z dobrze poinformowanymi ludźmi, czekaj na wiadomości. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na problemy ze stawami.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska