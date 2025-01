Karta Królowa Kielichów.

W relacjach osobistych możesz mieć do czynienia z osobą, dla której najważniejsze są jej własne sprawy. Bywa ona otwarta i altruistyczna, o ile ma dobry humor i czuje się kochana. Surowym wymaganiem nic od niej nie wyciągniesz. Zachowuj się delikatnie i nie szczędź komplementów. W finansach trzymaj blisko siebie to, co naprawdę ważne. Nie spuszczaj majątku z oczu. W zdrowiu uwaga na żołądek.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska