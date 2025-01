Karta Mag.

Ktoś może roztaczać przed Tobą czarowne wizje, ale jakie są realne podstawy jego planów? Słowa to doskonały początek, jednak za nimi muszą pójść czyny. Unikaj ludzi, którzy tylko gadają i gadają. Możliwe, że zadebiutujesz w jakimś środowisku i będzie to dla Ciebie pozytywne doświadczenie. W finansach masz narzędzia, by realizować śmiałe plany. Skrzyknij załogę. W zdrowiu uwaga na gardło.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska