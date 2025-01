Karta Królowa Mieczy.

W kwestiach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która wygląda na łagodną, ale potrafi być bezwzględna. Lepiej nie doprowadzać jej do ostateczności, bo nie cofnie się wówczas przed niczym. Ludzie poranieni przez życie wyszarpują, co im się należy, pazurami. Nie dają forów. W finansach konieczna będzie nieposzlakowana reputacja, by ktoś dał Ci spokój. W zdrowiu uwaga na kolki nerkowe.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska