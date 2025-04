Karta Koło Fortuny.

W życiu prywatnym raz na wozie, raz pod wozem. Można czerpać satysfakcję z pogoni, co jednak, gdy już otrzyma się "główną nagrodę"? Czy potrafisz zadbać o to, co nagle stało się osiągalne? Czy nie znudzi Cię stabilność? Czy Twoja Wielka Miłość nadaje się do statecznego życia? Oto dylemat! W finansach może warto na coś poczekać, miast rozpaczliwie po to sięgać. W zdrowiu uwaga na przemęczenie.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska