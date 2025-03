Karta Kapłan.

W życiu prywatnym wystrzegaj się teraz ekstrawaganckich posunięć. Otoczenie liczy na Twój rozsądek, chłodny osąd oraz… współczucie. Nie chodzi wcale o bezstronność tylko o stanięcie po stronie słabszych, uciśnionych. Musisz to jednak zrobić tak, by nie zerwać z nikim kontaktu. W finansach korzystne mogą okazać się mediacje, wniesienie sprawy do sądu. W zdrowiu uwaga na problemy z wątrobą.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska