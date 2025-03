Mówienie o tym, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia, zamieniło się już w niemalże mechanicznie powtarzaną mantrę. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy traktować to hasło jak pusty frazes. Późne jedzenie śniadania lub całkowita rezygnacja z posiłku na dłuższą metę może prowadzić do otyłości, rozwoju cukrzycy typu 2 i insulinooporności . Pojawiają się też bardziej doraźne skutki w postaci braku energii czy problemów z koncentracją.

Wiedza to jedno, ale indywidualne doświadczenie to drugie. Jeśli brak apetytu rano nie jest zjawiskiem, które odczuwasz nagminnie każdego dnia, najpewniej nie ma powodów do niepokoju. Ludzki organizm działa według wewnętrznego zegara biologicznego. Zdarza się, że rano, po długim okresie snu, procesy metaboliczne dopiero się rozkręcają. Organizm potrzebuje czasu, aby "przełączyć się" z trybu regeneracji na aktywność, co może skutkować mniejszym odczuwaniem głodu. Warto jednak przyjrzeć się dokładniej swoim nawykom, by w razie potrzeby skontrolować i skonsultować stan zdrowia z lekarzem.