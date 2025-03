Do podprażonej cebulki wlewamy na patelnię bulion oraz śmietankę , całość podgrzewamy na niewielkiej mocy palnika. Gdy zawartość patelni nieco się zredukuje, przekładamy do środka ziemniaki pokrojone w pół-plastry. Całość dokładnie mieszamy.

Naczynie do zapiekana smarujemy odrobiną oleju i wykładamy do niej zawartość patelni. Pergamin zwilżamy wodą i gnieciemy w dłoni, następnie przykrywamy nim naczynie do pieczenia. Zapiekankę wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 170 st. C i pieczemy przez godzinę.