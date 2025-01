Karta As Mieczy.

W relacjach prywatnych trzeba będzie oddzielać teraz fałsz od prawdy. Sprawna komunikacja i rzeczowe polecenia bardzo ułatwią rozmowę. Nie daj się złapać w wir żalu, rozterek, sprzecznych oczekiwań. Ktoś ma prawo do swojego rozczarowania, a Ty nie musisz go na siebie brać. W finansach trzeba będzie szybko położyć czemuś kres, interweniować. W zdrowiu uwaga na problemy z bolesnymi kolkami.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska