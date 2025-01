Karta Król Kielichów.

W relacjach osobistych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który myśli o większej grupie, nie chce skupiać się na jednostkach. Dla tej osoby ważna jest rodzina, lokalna społeczność, a nawet to wszystko, co uważa on za swoją ojczyznę i dziedzictwo. To zawsze będzie ważniejsze od miłości. W finansach trzeba będzie przekazać drobną kwotę, zrzucić się na coś. W zdrowiu uwaga na usta i język.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska