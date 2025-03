Karta Król Kielichów.

W relacjach prywatnych zrób użytek ze swojej wielkiej empatii. Doskonale potrafisz rozpoznawać czyjeś nastroje, wczuć się w nie. Nie chodzi o to, by chłonąć cudze emocje jak gąbka. Obejrzyj je za to jak prawdziwy naukowiec. A potem wypróbuj, co mogłoby złagodzić trudne uczucia, a podsycić te przyjemne. W finansach możesz wejść w komitywę z osobą w fartuchu. W zdrowiu uwaga na problemy z wątrobą.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska