Karta 4 Denarów.

W życiu osobistym nie poddawaj się rutynie i marazmowi. "Jak jest dobrze, to po co zmieniać?" - to zdroworozsądkowe podejście może zagrozić przyszłości relacji. Od czasu do czasu trzeba zdobyć się na odrobinę szaleństwa, dać się ponieść fantazji, zrobić coś spontanicznie. W finansach możesz mieć do czynienia z ludźmi irracjonalnie wręcz skąpymi, niechętnymi nowościom. W zdrowiu uwaga na zaparcia.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska