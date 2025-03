Karta 2 Kielichów.

W życiu prywatnym warto zrozumieć teraz, że we dwoje możesz zdziałać znacznie więcej niż w pojedynkę. Nawiąż kontakt lub… pogódź się, jeśli doszło do rozłamu. Nie zaszkodzi ten ostatni raz wyciągnąć rękę i pokazać, że o wiele więcej łączy Was niż dzieli. W finansach możesz podpisać kontrakt, wejść w komitywę z utalentowaną artystycznie osobą. W zdrowiu uwaga na problemy z płucami lub nerkami.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska