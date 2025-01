Ktoś dziś, z twojego bliskiego otoczenia, będzie potrzebował wsparcia. Możesz spokojnie wyjść przed szereg i zgłosić się do tego, by tego wsparcia udzielić. To będzie szlachetne działanie i postawi ciebie w bardzo dobrym świetle. Pod koniec dnia, twój intuicja będzie bardzo silna.