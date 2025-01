Dziś będziesz pełen energii i zapału do działania. Przed tobą świetna okazja, by podjąć wyzwania zawodowe, szczególnie te, które od dawna były na liście twoich celów. W miłości bądź szczery i otwarty na emocje twojej drugiej połowy. To także dobry moment na poukładanie spraw, które były niejasne.