Za ojczyznę congee — potrawy, której nazwę tłumaczy się jako ryżowa woda — uznaje się starożytne Chiny. To właśnie tam kleik pozyskiwany wskutek długiego gotowania ryżu setki lat temu miał być sposobem na zapewnienie niskim kosztem żywności dla najbiedniejszych warstw społecznych. Z czasem zaczął docierać również do bogatszych obywateli jako synonim prostego, ale niezwykle zdrowego pokarmu o wszechstronnych właściwościach. Congee postrzegano nie tylko w kategorii balsamu dla żołądka , ale także metody na wzmocnienie i uzyskanie harmonii całego ciała. Z czasem popularność tego specjału rozprzestrzeniła się na inne kraje Azji, a każda kultura nadała jej własny charakterystyczny styl i dodatki.

Drugim warunkiem przyrządzenia tradycyjnego congee jest długie, nawet czterogodzinne gotowanie na małym ogniu . Wcześniej ryż zaleca się przepłukać trzykrotnie. Od czasu do czasu zawartość garnka warto przemieszać, aby ziarna nie przywierały do jego dna. Jeśli nie masz w sobie aż tyle pokładów cierpliwości, dopuszcza się przygotowanie congee wskutek gotowania przez półtorej godziny.

Stanowi lekkie, niskokaloryczne i bezglutenowe danie, które dostarcza organizmowi energię dzięki zawartości węglowodanów w ryżu. Kleik ryżowy jest lekkostrawny , co czyni go odpowiednim dla osób z wrażliwym układem trawiennym, chorych, osłabionych, gorączkujących oraz w czasie rekonwalescencji .

Kleik jest gotowy, gdy rozpada się na miękką papkę. Nie brzmi to ani zbyt apetycznie, ani zbyt finezyjnie? Nadal warto sięgać po inspiracje na urozmaicenie potrawy do kuchni azjatyckich. Congee jest jedzone nie tylko w Chinach, ale też Korei, Japonii, Tajlandii... Kucharze w każdym z tych zakątków dodają coś od siebie, zamieniając kleik ryżowy w pełne różnorodnych smaków danie.

Przede wszystkim do gotowania congee można użyć bulionu warzywnego lub mięsnego. Chcąc zamienić kleik w posiłek odpowiedni na obiad, można dodać do niego owoce morza, ryby, mięso z kurczaka, kaczki lub wieprzowe. Świetnie pasują do congee grzyby shiitake, dymka i świeży imbir. Jajko w koszulce, marynowane warzywa, sos sojowy, czosnek, chili, prażone orzeszki ziemne czy ziarna sezamu... Ogranicza nas tylko kulinarna wyobraźnia i apetyt. Do kleiku ryżowego na słodko pasują owoce — świeże lub w postaci musu.