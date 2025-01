To będzie dobry dzień. Mało będzie trudnych spraw za to sporo okazji do spotkań a nawet do zabawy. Ty sam będziesz dziś towarzyski oraz wyrozumiały dla innych. Otrzymasz dziś zaproszenie na imprezę, która odbędzie się w przyszłym tygodniu ale ty już od dziś zaczniesz do niej czynić przygotowania.