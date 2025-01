Od rana dziś będziesz bardzo znużony tym, co się dzieje wokół ciebie. Nic nie będzie ciebie cieszyć a raczej wszystko denerwować. Na szczęście, po południu, wróci wigor a wraz z nim dobry humor. Współpracownicy sprawią tobie niespodziankę, która doda tobie energii do działania. To będzie dobre.