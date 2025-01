Ryby - 2025-01-20 / 2025-01-26

Księżyc, As Pucharów, Królowa Mieczy Zaufaj swojej intuicji i pewne tajemnice twojego związku trzymaj tylko dla siebie. Dla singli to tydzień odnalezienia swojej ukochanej drugiej połowy. Wiele się będzie działo. Poddaj się zmianie i pozwól, by serce ciebie prowadziło. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Rybo, relacji z innymi znakami zodiaku? Skup się na osobach, które są w pracy ważne dla ciebie i które chcą twojego szczęścia. To Panna oraz Skorpion. Im poświeć sporo swojej uwagi. Oni po prostu na to zasługują. Uważaj też, by zbytnio się nie przepracowywać ani nie przemęczać. To nie będzie pozytywnie wpływać na twój dobrostan. Pod koniec tygodnia spotkasz się z dawno niewidzianym przyjacielem. Daj mu siebie tak od serca. On naprawdę będzie tego potrzebował.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall