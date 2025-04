Z jednej strony słońce, z drugiej - chłód i przymrozki. Kwiecień to miesiąc pełen pogodowych kontrastów. Co w tym czasie posadzić na balkonie? Niektórym roślinom nie przeszkadzają niskie temperatury. Oto trzy rośliny, które będą zachwycać wyglądem.

Bratki to kwiaty, które bez wątpienia kojarzą się z nadejściem wiosny. Nie dość, że są pełne uroku, to jeszcze odporne na mróz. Potrafią przetrwać nawet nocne spadki temperatur, dlatego też w kwietniu jak najbardziej możemy umieścić je na balkonie. Wybór rośliny zależy od naszych upodobań - w sklepach ogrodniczych mamy szeroki wybór rozmaitych odmian różniących się kolorami i wielkością. Roślina odwdzięczy się pięknym wyglądem, jeśli zadbamy o podłoże dobrej jakości.

Bratki wymagają częstego podlewania, ponieważ podłoże w donicy może zbyt szybko wysychać. Nie należy jednak doprowadzać do przemoczenia liści lub kwiatów, ponieważ bratki mogą stać się podatne na infekcje grzybowe. Regularnie należy też usuwać chore liście i przekwitnięte kwiaty.

Z pewnością wprowadzą wiosenny nastrój. Stokrotki kwitną od marca do listopada i są wdzięczna ozdobą ogrodu. Można je też uprawiać w donicach. Do wyboru mamy odmiany posiadające kwiaty pełne, pojedyncze czy półpełne w kolorach od białego po karminowy. Kwiaty preferują żyzną, przepuszczalną glebę i słoneczne stanowisko.

Stokrotki należy regularnie podlewać i dbać o to, by podłoże było stale wilgotne. Warto je również nawozić - pierwszy zabieg dobrze jest przeprowadzić początkiem wiosny i w przypadku uprawy balkonowej powtarzać co dwa tygodnie w trakcie kwitnienia.