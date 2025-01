Strzelec - 2025-01-13 / 2025-01-19

As Pucharów, Rycerz Mieczy, Gwiazda Będzie się wiele działo, będzie dynamicznie ale z nadzieją na tak zwane lepsze jutro. Bądź gotów na tempo i szybkie zmiany, które dzieją się tylko po to, by było lepiej. Jeśli jesteś singlem, poznasz kogoś, kto wniesie do twego życia zupełnie nową energię. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Strzelcu, relacji z innymi znakami zodiaku? Twój przyjaciel spod znaku Wodnika zaproponuje tobie wejście na wyższy poziom waszej przyjaźni. Chodzi o zdobycie większego zaufania, by stawać się po prostu lepszym dla siebie. To bardzo szlachetne i nie możesz odmówić. To też tydzień na nowości. Nie bój się inwestowania ani korzystania z tak zwanych okazji. Nowe mogą się nie trafić, zatem skup się na tym co masz tu i teraz.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall