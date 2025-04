Rita Ora zachwyciła we Włoszech. Jej stylizacja jest banalna do odtworzenia

Rita Ora pojawiła się we Włoszech, by promować swoją linię kosmetyków. Ale to nie one tym razem skupiły uwagę na gwieździe, a jej stylizacja. Piosenkarka miała na sobie dwa hitowe elementy, które tej wiosny możemy śmiało łączyć w jednym zestawie.