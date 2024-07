Chudniesz, ale tylko we śnie? Nie lekceważ tego

Chudnąć w śnie – możesz mieć pewne problemy. Sprawdź, co to znaczy w senniku

Chudnięcie to proces, który może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne konotacje. Zmiana wagi często wiąże się z emocjami i doświadczeniami, które przeżywasz. Nic dziwnego, że motyw chudnięcia może pojawić się również w snach. Co dokładnie oznacza? Co, jeśli ta sytuacja dotyczy Ciebie lub kogoś innego?