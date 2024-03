Spaceruj 10-15 minut po posiłku. Efekty cię zadziwią

Na co pomagają spacery? Obniżają poziom cukru i ciśnienia krwi

Po posiłku, szczególnie tym obfitym, poziom cukru we krwi zaczyna gwałtownie rosnąć, po 60-90 minutach osiąga już poziom maksymalny. Nawet krótki, 10-15 minutowy spacer pozwala ten proces zatrzymać, pozytywnie wpływając na gospodarkę węglowodanową. Taki ruch jest więc zalecany szczególnie diabetykom i osobom, które znajdują się w grupie ryzyka zachorowania na cukrzycę typu drugiego.

Spacer po posiłku pozytywnie wpływa również na obniżenie poziomu ciśnienia krwi. Warto przypomnieć, że nadciśnienie to dziś jedna z najczęstszych i najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych. Zwiększa ona ryzyko chorób serca, a także udaru, dlatego tak istotna jest regularna kontrola ciśnienia, szczególnie wśród osób, u których jest ono wysokie. Co ciekawe, jednym ze sposobów zapobiegania nadciśnieniu są właśnie regularne, 10-15 minutowe spacery po posiłku. Wyniki badań opublikowanych w "Journal of Family Medicine and Primary Care" pokazały, że już w bardzo krótkim czasie pomagają one obniżyć rozkurczowe ciśnienie krwi.

Wspierają układ pokarmowy

Spacer po obfitym posiłku stymuluje pracę poszczególnych narządów układu pokarmowego i mocno wspiera żołądek, który dzięki temu szybciej trawi przyswojone składniki.

Według lekarzy regularne spacery po posiłku redukują wzdęcia, nieprzyjemne objawy zespołu jelita drażliwego i przyspieszają proces przemieszczania się gazów przez przewód pokarmowy. W efekcie regularny ruch po posiłku wspiera też prawidłowe wypróżnianie, a nawet zapobiega zaparciom.

Zdjęcie Spacery po posiłku pozwalają utrzymać wagę / 123RF/PICSEL

Pozwalają schudnąć

Skoro regularne spacery po posiłku pozytywnie wpływają na pracę układu pokarmowego, to nie dziwi fakt, że pozwalają one również schudnąć lub utrzymać prawidłową wagę ciała. Chodzenie przyspiesza metabolizm, pomaga spalić więcej kalorii, a w efekcie cieszyć się szczupłą i sprawniejszą sylwetką. Według badań, 20-minutowy spacer po jedzeniu pozwala spalić jednorazowo nawet 150 kalorii. A to już naprawdę spektakularny wynik!

Spacery po kolacji wspierają dobry sen

Regularne spacery po posiłkach, szczególnie po kolacji mają także bardzo pozytywny wpływ na sen. Aktywność fizyczna, nawet umiarkowana, wpływa bowiem znacznie na obniżenie poziomu kortyzolu, nazywanego potocznie hormonem stresu. Zwiększa ona również poziom endorfin oraz oksytocyny, co finalnie ma bardzo dobry wpływ na spokojny i zdrowy sen.

Spacerujmy więc na zdrowie!

