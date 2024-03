Zacznij pić przed śniadaniem. Oponka na brzuchu pozostanie wspomnieniem

Coraz bardziej sceptycznie podchodzimy do metod, które mają w magiczny sposób i bez wysiłku przeprowadzić nas przez proces odchudzania, chętniej stawiając na naturalne, nieprzetworzone produkty. To właśnie one stają się pierwszą linią obrony przed wałeczkami wylewającymi się zza paska spodni. Jednym z takich składników jest kefir. Połączenie go ze swojskimi nasionami zdobywa popularność jako skuteczny element strategii utraty nadprogramowych kilogramów.