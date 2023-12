Odchudzanie: Zakazy i nakazy?

Wielu osobom proces odchudzania kojarzy się z pasmem wyrzeczeń i wylewaniem siódmych potów na siłowni. Fakt, gdy chcemy zrzucić zbędne kilogramy koniecznością jest znajomość zdrowych zasad żywienia oraz wysiłek fizyczny, ale nie trzeba popadać od razu w skrajności. Dlaczego? Jeżeli narzucimy sobie reżim, to łatwiej o potknięcie, a każda żywieniowa porażka wzbudzi w nas poczucie winy. Za to intensywne ćwiczenia na siłowni mogą nas nie tylko zniechęcić, ale też przyprawić o kontuzję. Wiadomo, że trzeba przejść na dietę i ćwiczyć, ale trzeba widzieć jedno: należy mierzyć siły na zamiary, a marzenia o szczuplejszej sylwetce się przybliżą. Czego absolutnie nie powinno się robić podczas odchudzania?

Nie tylko jakość, ale również ilość

Już na samym początku odchudzania bacznie przyglądamy się zawartości talerza i odrzucamy z menu produkty i dania, które z całą pewnością nie mogą się tam znaleźć. Choć ten krok jest dobrym prognostykiem, to wiele osób również błędnie myśli, że trzeba porcje zmniejszać. Oczywiście, w czasie diety nie ma miejsca na bezkarne objadanie się, ale chodzenie ciągle głodnym również nie przynosi efektów. Co prawda, wtedy łatwiej można zobaczyć wymierne efekty, ale później istnieje większa szansa, że pojawi się efekt jojo. Dlatego posiłki w czasie odchudzania nie mogą być ani głodowe, ani spożywane zbyt rzadko.

Jak komponować posiłki, aby odchudzanie miało sens? To proste: w ciągu dnia powinno się zjadać pięć posiłków: dwa główne oraz trzy mniejsze, ale porcje trzeba dostosować jednak minimalnie. Mimo wszystko warto zjadać mniej, ale częściej po to, aby cały czas mieć uczucie sytości w brzuchu.

Nie żegnaj tłuszczów

Zdjęcie Nie warto całkowicie rezygnować z tłuszczów / 123RF/PICSEL

O tłuszczach powiedziano i napisano wiele. Intuicyjnie chcemy się ich pozbyć z naszej diety. Co prawda, nie jest to złe rozwiązanie, jeśli mamy na myśli produkty typu fast food, tłuszcze trans oraz danie wysoko przetworzone. Fakt, czasami można sięgnąć również po coś, co jest oznaczone jako "light", ale nie warto tłuszczów całkowicie ograniczać. Dlaczego? Ponieważ dostarczają przede wszystkim niezbędnych kwasów omega, a one bardzo dobrze wpływają na układ nerwowy, pracę serca oraz na nasze samopoczucie. Jeśli dodamy fakt, że często korzystnie wpływają na odporność, to znaczy, że warto szukać ich źródeł w pożywieniu.

Jakie tłuszcze są najbardziej pożądane w diecie? Na pewno nierafinowane oleje (najlepiej jeść je na zimno), tłuste ryby morskie, awokado albo orzechy.

Węglowodany? Nie takie straszne

Zdjęcie Owoce to absolutna konieczność, jeśli chcemy dostarczyć organizmowi odpowiednią ilość błonnika / 123RF/PICSEL

Węglowodany kojarzą się z czymś, co ma dodać nam nadprogramowych kilogramów, więc staramy się ich unikać. Prawdą jest, że ich nadmiar bezsprzecznie doprowadza do nadwagi i otyłości, ale z drugiej strony są również ważnym surowcem energetycznym dla organizmu. Nie tylko dodają nam siły i energii, ale także mogą wprawiać nas w dobry nastrój. Na pewno w diecie niepożądane są cukry proste, takie ja np. sacharoza, więc słodycze powinny pójść w odstawkę, ale nie tylko one, ponieważ w produktach przetworzonych jest też jej całkiem sporo. Ponadto lepiej unikać białej mąki oraz produktów ją zawierające.

Jeśli już podjęliśmy się odchudzania, to warto włączyć zdrowsze węglowodany: produkty pełnoziarniste, ale także owoce i warzywa, bo przecież i one zawierają fruktozę, która zaliczana jest do węglowodanów.

Uważaj na ukryty cukier!

Zdjęcie Gorzka czekolada? Najpierw sprawdź skład / 123RF/PICSEL

Skoro wiadomo już, że cukier nie powinien znajdować się w diecie, kiedy chcemy schudnąć, to trzeba być konsekwentnym. Wnikliwie sprawdzać skład produktów, które mają trafić na nasze stoły. Dotyczy to przede wszystkim produktów śniadaniowych. Fakt, mogą mieć dodatki w postaci orzechów lub suszonych owoców, ale może być w nich także cukier. Warto patrzeć również na czekolady - choć jedna kostka czekolady gorzkiej nie zrujnuje naszego zdrowia i nie oddali wizji posiadania szczupłej sylwetki, to sacharoza może być również w niej obecna.

