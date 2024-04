Opublikowane w ostatnim czasie badania amerykańskich naukowców pokazują, że to nie trening wytrzymałościowy jest kluczem do osiągnięcia smukłej sylwetki, a trening siłowy. Jest to spowodowane tym, że rozbudowana masa mięśniowa sprawia, że nasz metabolizm przyśpiesza, a my spalamy więcej kalorii podczas codziennych czynności. Dlatego właśnie poleca się trening siłowy, którego skutkiem jest rozbudowanie mięśni i zwiększenie ich udziału w kompozycji naszego ciała.