Tarot na 20 kwietnia 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: Giermek Mieczy

Możesz mieć do czynienia z osobą, która ma dobre chęci, jednak łatwo nią manipulować. Wystrzegaj się człowieka ambitnego, który do bogactw i splendoru chce dojść na skróty. Nie ma łatwych rozwiązań dla trudnych problemów i zawsze trzeba coś poświęcić. To przypomnienie także dla Ciebie. W finansach plotki można wykorzystać na swoją korzyść.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: Koło Fortuny

Wszystko ma swoje cykle. Także miłość. Na początku jest intensywna, ale i łatwa do wypalenia. Z czasem stabilizuje się, chociaż nasz mózg tęskni za niegdysiejszą namiętnością. Fazy mają to do siebie, że wracają. Pewne rzeczy i stany da się odtworzyć. W finansach skup się na pozytywnym myśleniu. Dostrzegaj szanse tam, gdzie inni widzą zagrożenia.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: Słońce

W życiu prywatnym najważniejszą relację mamy z własnym "ja". Ciało i rozum muszą pozostawać w harmonii. Jedno nie funkcjonuje bez drugiego. Jesteśmy uczeni niechęci do swojego ciała. To opłacalne dla ludzi, którzy sprzedają nam różne rzeczy, abyśmy chcieli się upiększać. W finansach możliwe dobre relacje z mężczyznami. Warto poznać potrzeby niektórych z nich.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: Słońce

W kontaktach z ludźmi wystrzegaj się dyktatury ideału. Wyimaginowany obraz powinien być punktem odniesienia, szkicem do rzeczywistości. I niczym więcej. To, co realne, nigdy nie będzie takie jak w naszych marzeniach. Może być natomiast o wiele lepsze! W finansach postaw na ciepły kontakt, entuzjazm i atmosferę współpracy.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: Król Kielichów

Możesz mieć do czynienia z osobą, która potrafi kochać i zaangażować się, jednak nie robi pierwszego kroku. Niektórzy ludzie błyszczą odbitym światłem, muszą się grzać w czyimś blasku. Chętnie zagrają "drugie skrzypce", o ile będą mieli za co Cię podziwiać. W finansach widać wahanie, chociaż droga teoretycznie już została wybrana. Możliwa jest zmiana zdania.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: Królowa Denarów

Czułość i wyrozumiałość niech przemawiają teraz przez Ciebie. Trzymaj blisko to, co Tobie drogie, a resztą się nie przejmuj. Nie zdołasz pomóc wszystkim. Skup się na tych, którzy naprawdę tej pomocy potrzebują i nagrodzą Cię satysfakcją. Nie chodzi o wzajemność, tylko bycie wdzięcznym obiektem troski. W finansach ograniczaj obecnie wydatki.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: Królowa Kielichów

Miłość jest silniejsza niż rozczarowanie. Potrzeba wielu nieudanych podejść, by ostatecznie się do kogoś zniechęcić. Możesz mieć do czynienia z osobą, która potrafi współczuć i rozumie dzięki własnym przykrym doświadczeniom. Jej empatia pomoże odegnać samotność i poczucie odrzucenia. W finansach minione porażki nie mogą zniechęcać do kolejnych eksperymentów.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: Rydwan

W relacjach z ludźmi potrzebujesz teraz przejąć kontrolę. Nie możesz dyktować innym, co mają czuć. W ograniczonym stopniu możesz decydować, jak się zachowają. Największy wpływ masz jednak na siebie. Staraj się być o krok do przodu przed wszystkim, a przede wszystkim orientuj się we własnych emocjach. W finansach doskonałe panowanie nad sobą to droga do sukcesu.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: 2 Buław

Nie dostrzeże wokół siebie nic ten, kto nieustannie patrzy się pod nogi. Z drugiej strony uniknie wciągnięcia do równoległego świata. Jeśli pragniesz dochować wierności określonej wizji świata, wyeliminuj ze swojej ścieżki pokusy i wszystko, co może Cię rozproszyć. W finansach trzeba będzie zrobić kolejny krok na drodze do rozwoju. Przestać próbować, a zacząć ryzykować.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: Rycerz Buław

Pewna osoba ma potencjał, by stać się kimś odważnym, błyskotliwym i godnym zapamiętania. Jednak jego zapał jest nietrwały. W relacji możesz spodziewać się wybuchu namiętności i dalekosiężnych planów. Nie warto natomiast układać sobie życia pod te zapewnienia. Ktoś szybko się angażuje i szybko wycofuje. W finansach dobrymi chęciami piekło wybrukowane.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: 8 Kielichów

Kiedy miłość się kończy, a związek utyka w martwym punkcie, łatwo wpaść w pułapkę gdybania. Odróżniaj rzeczową analizę przeszłości od błądzenia po bezdrożach alternatywnej rzeczywistości. Oferty, które odrzuciliśmy, miejsca, w które nie pojechaliśmy - nie trzeba sobie wmawiać, że były Świętym Graalem. W finansach nie pakuj czasu i środków w jałowy projekt.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: Giermek Denarów

Możesz mieć do czynienia z osobą, która lubi to, co nietypowe, a przez większość odrzucane jest jako straszne. Niewykluczone, że ten ktoś nauczy i Ciebie dostrzegać piękno w niezwykłości, lubować się w awangardzie. Nie chodzi jednak o pozerstwo. W finansach wystrzegaj się przykładania przesadnej wagi do drobiazgów, nadmiernego optymizmu.

